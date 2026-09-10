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Царьград

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Почему башни-близнецы рухнули 11 сентября 2001 года: что на самом деле их погубило

Почему башни-близнецы рухнули 11 сентября 2001 года: что на самом деле их погубило

Что на самом деле погубило башни-близнецы Всемирного торгового центра и почему они рухнули 11 сентябряЧто на самом деле произошло с башнями-близнецами в Нью-Йорке? До терактов 11 сентября башни Всемирного торгового центра были одним из самых узнаваемых символов Нью-Йорка.

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