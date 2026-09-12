Иран отказался вести переговоры с США до выполнения условий Тегерана

Эбрахим Азизи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США до принятия их условий Тегераном. Дмитрий Песков высказался за возвращение к меморандуму, а Дональд Трамп заявил, что США не стремятся к переговорам.
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