Футболист сборной России забил за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом» в английской молодежной лиге U21

В пятницу, 18 сентября, футболист сборной России Амир Ибрагимов отметился голом за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом» в английской молодежной лиге U21.
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