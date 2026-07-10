«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США

Иран готов обороняться в случае отказа Вашингтона от соблюдения соглашения о взаимопонимании. Об этом сообщил спикер парламента ИРИ и глава иранской делегации в диалоге с США Мохаммед-Багер Галибаф в своем Telegram-канале.
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