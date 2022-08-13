Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Литр ребята это хорошо, полтора ещё лучше а два вообще отлично. Думаю возражений не будет!😆Юбилейный "ЛиТР" ...
  • валерий лисицын
    Всё правильно Шойгу делает . Мы должны иметь ВСЕГДА лучшее вооружение , быть впереди по оснащённости и боеготовности ...Министр обороны Р...
  • Николаевна
    Благодарю вас за полезную информациюСморщенные и невк...

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы Ростовской области приняли участие в открытии памятника солдатам и офицерам Красной армии

Военнослужащие ЮВО и юнармейцы Ростовской области приняли участие в открытии памятника солдатам и офицерам Красной армии

Реставрация памятника и прилегающей территории проведена в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 гг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх