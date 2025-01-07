Президент «Сьона» рассказал о состоянии Миранчука, который не выходил на поле с ноября

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что решение об участии российского полузащитника Антона Миранчука в ближайшем матче команды будет приниматься непосредственно перед игрой в зависимости от самочувствия футболиста.
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