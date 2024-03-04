Театр абсурда
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Театр абсурда

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Хуцпа по-немецки

Хуцпа по-немецки

Если вы не очень понимаете, что такое "хуцпа", то перед вами живой пример: - рассуждать о нанесении ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus, планировать военную операцию против нашей страны; - опозориться на весь мир после слива этих переговоров, которые еще и велись в незащищенных мессенджерах; - заявить, что это коварная Россия ведет информационную войну, а Германия тут вовсе ни при чем; - и в этом же оправдании сказать, что РАЗГОВОР БЫЛ ЧАСТНЫМ И ПУБЛИКОВАТЬ ЕГО НА ВЕСЬ МИР - ЭТО НЕХОРОШО.

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