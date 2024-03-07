Члены парламента Нидерландов подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией

Члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией в запросе к премьер-министру Марку Рютте, министру обороны Кайсе Оллонгрен и главе МИД Ханке Брюинсу Слоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии