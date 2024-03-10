Интернет-заказы будут выдавать на улицах?

«МН» уже писал о конфликтах между управляющими компаниями и жильцами многоквартирных домов. Прошлым летом в подъездах начали устанавливать постаматы для доставки интернет-заказов, и многие собственники выступили против.
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