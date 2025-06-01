Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Власти предупредили москвичей и гостей столицы о грозе и сильном ветре. Как сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства, по прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются гроза, кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.