В результате пожара в жилом доме в Приморье пострадали четыре человека, двое из них дети

В Приморском крае огонь охватил частный жилой дом в поселке Пограничный, очаг возгорания удалось ликвидировать, но в пламени пострадало четыре человека, получивших ожоги и травмы.
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