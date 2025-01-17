Россия вернула половину месторождений редкоземельных металлов На фоне разговоров о потенциальном «приобретении» или захвате (кому как нравится) Вашингтоном Гренландии с ее запасами редкоземельных ресурсов американские СМИ сочувствуют потерям Украины, которая на днях лишилась основного из четырех месторождений столь востребованного сегодня лития.
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