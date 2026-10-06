Роскомнадзор заблокировал 2 484 фишинговых ресурса и 667 сайтов

Специалисты Роскомнадзора (РКН) за месяц заблокировали почти 670 различных сайтов. Об этом ведомство сообщило на своей странице во «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян: Армения ...
- Анна Семенович мо...
- ЮЗ Умеров: на перего...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым