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Лицо с обложки — венесуэльская птичка поту строит глазки лучше, чем звезды

Лицо с обложки — венесуэльская птичка поту строит глазки лучше, чем звезды

Часто бывает, что милые зверушки смотрятся на фотографиях лучше, чем люди. Если бы среди животных проводили конкурс на лучшую морду года, то первое место, однозначно, заняла бы эта милаха — венесуэльская птичка поту или лесной козодой.

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