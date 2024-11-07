ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке

Российские войска установили контроль над последней ключевой трассой снабжения украинских сил в районе Великая Новоселка, находящегося в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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