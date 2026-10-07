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Царьград

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Генпрокурор Беларуси: 30% преступлений — киберпреступления

Генпрокурор Беларуси: 30% преступлений — киберпреступления

В Беларуси на киберпреступления приходится около 30% всех зарегистрированных правонарушений, заявил генеральный прокурор Дмитрий Гора на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

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