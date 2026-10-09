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Деловой обзор Китая за неделю (Дайджест N325)

Деловой обзор Китая за неделю (Дайджест N325)

Китайская экономика входит в четвертый квартал с уверенным макроэкономическим импульсом и беспрецедентным уровнем технологического суверенитета: Huawei заявляет о полном преодолении зависимости от западных компонентов, а отечественные нейросети массово интегрируются в инфраструктуру американских облачных гигантов.

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