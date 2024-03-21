Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Таисия Верещак
    панин как-то интереснее, что-ли..Журналисты из США...
  • тимур чагалидзе
    В точку!Семья канадских ф...
  • Boris Borisov
    Пуин президент, и и Путин Володя ,  пожалуйста займись внутренней политикой, ну , хоть немного  наведи порядок внутри...Подведены окончат...

Отказ Армении от карт "Мир" ударит по самой стране и ее жителям

Отказ Армении от карт "Мир" ударит по самой стране и ее жителям

Эксперты подсчитали убытки от политических игр команды Пашиняна Финансовый эксперт Дмитрий Морковкин объяснил, что отказываясь от сотрудничества с русской платежной системой, Ереван теряет верного и незаменимого союзника в торговых отношениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
мЗ
мирас Закироув
А как же наши педики-беженцы, об них думали?😱
Ответить
9 час.
ИП
Игорь Петров
Недолго осталось армянии... А нас рать...
Ответить
8 час.
Людмила Свириденко
Мы переживем, а переживут ли они? Хотя, наплевать по большому счету.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору