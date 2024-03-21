Отказ Армении от карт "Мир" ударит по самой стране и ее жителям

Эксперты подсчитали убытки от политических игр команды Пашиняна Финансовый эксперт Дмитрий Морковкин объяснил, что отказываясь от сотрудничества с русской платежной системой, Ереван теряет верного и незаменимого союзника в торговых отношениях.