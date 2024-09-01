Песков подвел итоги президентства Байдена и рассказал о «российском кандидате»

В период президентства Джо Байдена отношения России и США достигли исторически низшей точки. И перспектив для улучшения ситуации не предвидится, заявил официальные представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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