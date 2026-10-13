Пиотровский призвал решить проблему "бесконечного Фаберже"

Глава Эрмитажа заявил, что в России давно пора решить вопрос статуса копий произведений искусства.Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал скандал вокруг выставки работ Эрнста Неизвестного в Третьяковской галерее.