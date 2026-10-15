Avia.pro - СМИ Иностранных работников, привлекаемых для реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов в приоритетных регионах России, планируют полностью освободить от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории и праву.
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Не надо было разрушать московский зеленхоз. Мы все работали за копейки. И вдруг, пришёл Собянин и отдал земли УК.