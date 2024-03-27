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Эксперт Аитов: ограничения Samsung Pay на использование карт «Мир» можно обойти

Эксперт Аитов: ограничения Samsung Pay на использование карт «Мир» можно обойти

РИАМО – 27 мар. Запрет на использование карт «Мир» в платежной системе Samsung Pay с 3 марта легко обойти, сообщил РИАМО глава комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.

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