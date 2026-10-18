Egypt's top defense officials vowed to support Saudi Arabia as it continues to face deadly attacks by Iranian-backed Houthi rebels in Yemen.
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