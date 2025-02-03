Жители Волгограда насчитали почти полсотни взрывов в городе

Волгоград ночью пережил массовую атаку дронов. Жители города сообщили о не менее 50 взрывах. Дроны пролетали на высоте около 300 метров, в результате в Красноармейском и Советском районах города пропало электричество.
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