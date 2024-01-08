Московское метро вышло в лидеры среди метрополитенов мира по числу работников-женщин

Метро Москвы заняло второе место среди метрополитенов мира по количеству работников-женщин, сейчас в столичной поздемке работают уже около 70 женщин-машинистов и их помощников, хотя еще недавно эти профессии считались сугубо мужскими.
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