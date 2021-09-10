И вообще...Как говорил Березовский, лучше беженец, чем саженец!

Дилетант о политике Дания вводит новые правила для мигрантов: теперь им придется работать Миграционная политика Европы, скажу я вам - это прелесть что такое! Как и наша предвыборная агитация в Государственную Думу.
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