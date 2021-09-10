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И вообще...Как говорил Березовский, лучше беженец, чем саженец!

И вообще...Как говорил Березовский, лучше беженец, чем саженец!

Дилетант о политике Дания вводит новые правила для мигрантов: теперь им придется работать Миграционная политика Европы, скажу я вам - это прелесть что такое! Как и наша предвыборная агитация в Государственную Думу.

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Денис
Их хотят заставить работать, дальше что? Нам русским плакать или смеяться? Пусть они там хоть в жопу трахаются. Статья ни о чём.
Nata
Так они и трахаются. А вы не знали?
Денис
Там своих голубых конкурентов как грязи.)))
Nata
у таких очень развит симбиоз. Гадюка гадюку не укусит.
Вячеслав Долинин
Давно пора взяться за ум и не поощрять иждивенцев.
Yury Khartovski
Понятно, Германия провинилась перед евреями, поэтому принимают их , обеспечивают их минимально необходимым. Довольствуешься живи так, мало, иди работай... А чем Европа провинилась перед афроазиатами? Такую политику с беженцами можно объяснить только тем - "мы у вас устроили бардак, невыносимую жизнь. Виноваты перед вами, приезжайте, накормим"...
ГусЕна
Рабов нагнали. Неужели не понятно.
Сергей
Ну, всё, северный пушной зверёк пришел потомкам викингов...
Максим Пипотя
Меняют состав населения Европы .."старые" Европейцы против России воевать не пойдут...слишком хорошо помнят чем это заканчивается ...поэтому завозят "новых" Европейцев....которые пока не в курсе.
Лариса Сергеевна
Да и у нас они не все работают. Причем далеко не все

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