За что в петербурге задержали "вагнеровца" с дроном на кладбище

Рассказываем, за что задержали "вагнеровца" на одном из лютеранских кладбищ города. В Василеостровском районе Санкт-Петербурга был задержан 35-летний москвич, который проживает в городе, за попытку запуска беспилотного квадрокоптера рядом со Смоленским кладбищем.
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