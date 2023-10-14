За что в петербурге задержали "вагнеровца" с дроном на кладбище

Рассказываем, за что задержали "вагнеровца" на одном из лютеранских кладбищ города. В Василеостровском районе Санкт-Петербурга был задержан 35-летний москвич, который проживает в городе, за попытку запуска беспилотного квадрокоптера рядом со Смоленским кладбищем.