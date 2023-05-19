Военное обозрение

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Сегодня ночью на севере Крыма вблизи с железнодорожным полотном сбит беспилотник

Сегодня ночью на севере Крыма вблизи с железнодорожным полотном сбит беспилотник

Киевский режим усиливает террористическую деятельность на территории России, все чаще используя для атак по объектам гражданской инфраструктуры ударные беспилотники.

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