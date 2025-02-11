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ИЗВЕСТИЯ iz

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Большинство россиян заявили о смущении из-за подаренных валентинок

Большинство россиян заявили о смущении из-за подаренных валентинок

У 63% женщин и 48% мужчин валентинки вызывают смущение. Согласно исследованию маркетплейса цветов и подарков Flowwow и дейтингового сервиса Twinby, с результатами которого 11 февраля ознакомились «Известия», обменивались открытками на День всех влюбленных только 27% респондентов.

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