Большинство россиян заявили о смущении из-за подаренных валентинок

У 63% женщин и 48% мужчин валентинки вызывают смущение. Согласно исследованию маркетплейса цветов и подарков Flowwow и дейтингового сервиса Twinby, с результатами которого 11 февраля ознакомились «Известия», обменивались открытками на День всех влюбленных только 27% респондентов.