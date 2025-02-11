Компания "Бра Цмахим" отзывает 500 мл экстракта алоэ вера

В ходе внутреннего контроля качества на производстве был выявлен потенциальный дефект в продукте «Экстракт алоэ вера» 500 мл (штрих-код 7290103089887), относящемся к следующим партиям и срокам годности:Конкретные партии и даты указаны на приложенной картинке .