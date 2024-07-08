Издатель Manor Lords: это нормально, что игроки проходят игру и переходят к следую...

Издатель Manor Lords: это нормально, что игроки проходят игру и переходят к следующей, не все игры должны быть сервисамиГенеральный директор Hooded Horse Тим Бендер, компании которая отвечала за издание игры Manor Lords, поделился своей точкой зрения касательно текущего положения дел в игровой индустрии.