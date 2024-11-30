Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    директрису надо поставить также у окна и пусть какой-нибудь мутант её также ударить. Она же разрешила.Куда пропал 15-ле...
  • Юрис Хартманис
    Хуситы с ракетами где?такой шанс выпал…Главный ударный к...
  • Русский Россиянин
    Готовят Грузию для войны с Россией, разграбят и новое мясо бросят в войну с Россией, будем надеятся что как и в Белор..."В России били, т...

Правнучка Чкалова, призывавшая сбросить ядерную бомбу на Москву, зарегистрировала стартап в Бельгии

Правнучка Чкалова, призывавшая сбросить ядерную бомбу на Москву, зарегистрировала стартап в Бельгии

Объявленная в международный розыск правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова зарегистрировала стартап в Бельгии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Ну вот: воно придэ на открытие монумента прадеду (для хайпа это совершенно необходимо), после чего её тут и оставят: оборотив заочный арест в очный. Одной предательницей по миру меньше бегать будет. Посидит спокойно. А стартап - он и её укромоссадскому мужу вполне пригодится.
Ответить
16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сколько у нас блядствующих предателей Родины то развелось, то внучка Хрущева, то внучка Чкалова. И все с такими &quot;прекрасными&quot; предложениями для страны, благодаря которой они в люди &quot;выбились&quot;!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх