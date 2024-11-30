Правнучка Чкалова, призывавшая сбросить ядерную бомбу на Москву, зарегистрировала стартап в Бельгии

Дмитрий Боев

Ну вот: воно придэ на открытие монумента прадеду (для хайпа это совершенно необходимо), после чего её тут и оставят: оборотив заочный арест в очный. Одной предательницей по миру меньше бегать будет. Посидит спокойно. А стартап - он и её укромоссадскому мужу вполне пригодится.