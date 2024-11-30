Объявленная в международный розыск правнучка легендарного советского лётчика Валерия Чкалова зарегистрировала стартап в Бельгии.
Правнучка Чкалова, призывавшая сбросить ядерную бомбу на Москву, зарегистрировала стартап в Бельгии
Комментарии
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Дмитрий Боев
Ну вот: воно придэ на открытие монумента прадеду (для хайпа это совершенно необходимо), после чего её тут и оставят: оборотив заочный арест в очный. Одной предательницей по миру меньше бегать будет. Посидит спокойно. А стартап - он и её укромоссадскому мужу вполне пригодится.
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16 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Сколько у нас блядствующих предателей Родины то развелось, то внучка Хрущева, то внучка Чкалова. И все с такими "прекрасными" предложениями для страны, благодаря которой они в люди "выбились"!
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15 час.
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