БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение

Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение

@ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Жюри присяжных проголосовало за предъявление Дональду Трампу третьей порции уголовных обвинений.

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