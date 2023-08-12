Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение

@ Yuri Gripas/CNP/Global Look Press, Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Жюри присяжных проголосовало за предъявление Дональду Трампу третьей порции уголовных обвинений.
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