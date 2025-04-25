ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% граждан

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% граждан. К такому выводу пришёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данных опроса, проведённого с 14 по 20 апреля.
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