ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Вечтомов
    На нары,однозначно!В Нижнем Тагиле а...
  • Федор Родников
    А по моему мешать им не нужно-пусть сами разбираютсяИндии и Пакистану...
  • Eduard
    Сам Зеленущный на фронт не торопится дураков отправляет,которые думают,что воюя Украину спасают,а от чего?Рецепты XVII века...

ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% граждан

ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% граждан

Президенту России Владимиру Путину доверяют более 80% граждан. К такому выводу пришёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), основываясь на данных опроса, проведённого с 14 по 20 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх