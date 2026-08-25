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Нижегородская правда

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«Справедливая Россия» предложила жестче наказывать мигрантов за нарушения закона

«Справедливая Россия» предложила жестче наказывать мигрантов за нарушения закона

К концу года число трудовых мигрантов в Нижегородской области может достигнуть 45 тысяч человек. О том, как миграционные процессы влияют на социальную сферу и экономику региона, а также о регулировании миграционной политики, рассказали представители партии «Справедливая Россия» на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).

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