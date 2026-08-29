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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» выиграл 1 из 13 последних матчей

« Локомотиву » не удается выиграть с мая. Команда Михаила Галактионова сегодня уступила « Динамо » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ – 0:1.

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