Хоккеист Овечкин назвал тупостью покушение на Дональда Трампа

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что считает тупостью покушение на кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа.
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