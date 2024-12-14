Решительность и дисциплина: восточный гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря 2024 года

Эта неделя станет важным этапом в жизни людей, рожденных под восточными знаками зодиака. Специалисты предсказывают резкую смену энергетики, которая откроет новые возможности, но потребует четкости в действиях и осторожности при принятии решений.
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