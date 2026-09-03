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Рысь проникла в дом через окно и не собиралась уходить

Рысь проникла в дом через окно и не собиралась уходить

Жительница Киркленда, штат Вашингтон, услышала в доме громкий шум и вызвала полицию. Когда правоохранители прибыли на место, выяснилось, что незваным гостем оказался дикий рысь, который проник внутрь через открытое окно.

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