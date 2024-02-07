Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Совет Федерации на заседании в среду, 7 февраля текущего года единогласно поддержал принятие нового законопроекта, по которому за распространение недостоверной и ложной информации о Вооруженных силах РФ может последовать конфискация имущества.
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