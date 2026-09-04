Непал: 1287 человек погибли и 5083 человека пропали без вести, в том числе 583 иностранных граждан, по состоянию на полдень в округах Читван, Нувакот, Дхадинг и Расува провинции Багмати, в восточных районах Навалпараси провинции Гандаки, в округах Горкха и Танаху и в западном районе Навалпараси провинции Лумбини после наводнений и оползней.