Непал: 1287 человек погибли и 5083 человека пропали без вести, в том числе 583 иностранных граждан, по состоянию на полдень в округах Читван, Нувакот, Дхадинг и Расува провинции Багмати, в восточных районах Навалпараси провинции Гандаки, в округах Горкха и Танаху и в западном районе Навалпараси провинции Лумбини после наводнений и оползней.
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