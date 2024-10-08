В Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере оказания медицинских услуг

«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг.
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