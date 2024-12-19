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Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

ОглавлениеСначала новыеСначала старые11:29В зале Гостиного двора почти все готово к прямой линии. Здесь разместили П-образный стол, за которым уже стоит кресло для президента, а рядом — два места для соведущих.

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