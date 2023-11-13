Амфибия Л-65 – максимальный комфорт для четверых на 2500 км пути

Амфибия способна пролететь с поной нагрузкой 2500 км, имея на борту четверых людей и центнер груза. Большая кабина и продуманная система безопасности гарантируют комфорт и уверенность при многочасовом путешествии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии