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Не стерпела измен Гуфа, но нашла счастье в браке с Деньговым. Многодетная мама Кети Топурия

Не стерпела измен Гуфа, но нашла счастье в браке с Деньговым. Многодетная мама Кети Топурия

Артистка сделала блестящую карьеру, но ее личная жизнь не сразу сложилась счастливо. Кети Топурия одна воспитывала дочь после развода, а ее расставание с Гуфом стало трагедией для поклонников.

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