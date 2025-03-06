Друзья раскрывают непростые испытания актрисы Мишель Трахтенберг незадолго до ухода

Друзья Мишель Трахтенберг рассказали о ее проблемах со здоровьем перед смертью. На прошлой неделе мир кино и телевидения понёс тяжёлую утрату: в возрасте 39 лет скончалась актриса Мишель Трахтенберг, известная зрителям благодаря своим ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», а также в комедии «Евротур».