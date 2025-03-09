360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Создали новые десантно-газопроводные военно-пулеметные войска !))Хинштейн рассказа...
  • Людмила Абрамова
    нашли друг друга..молодцыШаман и Мизулина ...
  • Eduard
    Это как в Эстонии вам пожелают хорошего дня,а в глазах читается:"А когда вы нам вернёте Печорский район?" У меня к ни...Журналист Эскобар...

Эндокринолог Калошина: одноразовое питание может вызвать желчнокаменную болезнь

Эндокринолог Калошина: одноразовое питание может вызвать желчнокаменную болезнь

Из-за питания раз в день увеличивается риск развития гастрита и желчнокаменной болезни. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх