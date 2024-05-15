Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию, который должен был состояться 17 мая.
СМИ сообщили, что Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию
Комментарии
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Михаил Еграшин
Плохо себя контролирует. Побоялся, что быковать начнёт, а в Испании это чревато 😆
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18 час.
Виктор Луговой
В смысле, что гишпаньцы нашлют квадрилью? И сеньёр матадор под возгласы "олэй!" с трибун втыкнет Белому Носу мышеколку промежду крыл?
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9 час.
Михаил Еграшин
Угу. И как в анекдоте: после "матча" главным блюдом будут яйца побежденного 😆
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7 час.
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