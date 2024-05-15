СМИ сообщили, что Зеленский в последний момент отменил визит в Испанию

Михаил Еграшин Плохо себя контролирует. Побоялся, что быковать начнёт, а в Испании это чревато 😆

Виктор Луговой В смысле, что гишпаньцы нашлют квадрилью? И сеньёр матадор под возгласы "олэй!" с трибун втыкнет Белому Носу мышеколку промежду крыл?