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ЦИОМ: В Чехии правительству доверяет только 33% населения

Правительству и депутатам нижней палаты Парламенты Чехии доверяют только 33% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром по изучению общественного мнения Академии наук Чехии (ЦИОМ).

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