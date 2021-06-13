Приморские партизаны, пропавшая семья на Ханке: популярные новости недели

Застрелили в центре города: история громкого убийства Юрия Емца"Лихие 90-е", которые принято считать разгулом бандитизма и организованной преступности, на Дальнем Востоке России не закончились с наступлением 21 века.
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